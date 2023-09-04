В Беларуси создали первую автоматизированную аптеку

Новости Беларуси. Первую автоматизированную аптеку разработали в Гомельском технопарке. Лекарства в ней продает робот. Аналогов у проекта нет. Он позволяет круглосуточно иметь доступ к лекарствам и вести онлайн-консультацию покупателю с фармацевтом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На все, от чертежей и 3D-модели робота до реализации проекта, специалисты потратили около года. Модель старались сделать простой и удобной: покупателю достаточно выбрать препарат на сенсорном экране и оплатить покупку картой. Ассортимент включает более 800 позиций. Внутри поддерживается оптимальная температура для хранения лекарств. Электронные рецепты, которые постепенно приходят на смену бумажным, автомат считывает благодаря карте медицинского обслуживания. Среди очевидных плюсов и мобильность такой аптеки.

Дмитрий Юдин, руководитель проекта:

Идея пришла тем, что решили переключиться немножко с промышленности в социальный сектор, тем самым попытаться снизить стоимость продажи лекарственных препаратов. Потому что мы по сравнению с обыкновенной аптекой значительно меньшие несем затраты по отоплению, освещению, площади, занимаемой аптекой, потому что то, что мы сегодня разработали, имеет площадь 4 квадратных метров, но объем загруженных лекарств равен среднестатистической аптеке.