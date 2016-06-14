Новости Беларуси. В Беларуси создадут единое информационное пространство службы крови. По словам медиков, это позволит рационально управлять запасами гемопродуктов.

Сейчас же информационные системы привязаны к конкретному региону, а с нововведением будет налажен обмен данными в электронном виде.

Добавлю, что сегодня тема как никогда актуальна: 14 июня – Всемирный день донора. Поддержать акции по безвозмездной сдаче крови приглашаются все желающие.

Подчеркну, что за прошлый год в подобных мероприятиях приняли участие более 91 тысячи доноров, которые сдали 220 тонн крови. И это самый высокий показатель за всю историю страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Константин Шабуневич, почетный донор Республики Беларусь:

В этот день людям надо приходить сдавать кровь, потому что люди ждут, особенно после каких-нибудь аварий. Мы сдаем по 600 миллилитров. Это только одна капля в море на одну операцию.

Ольга Климович, заместитель главного врача по трансфузиологии 6-ой городской клинической больницы Минска:

На сегодняшний день служба крови непосредственно Минска заготавливает 34 т крови в год. Это большое количество крови. У нас хороший результат по количеству донаций, у нас европейский стандарт: 40 донаций на тысячу населения. Это очень хорошо. Другое дело, что эти донации, в общем-то, фактически все платные. И поэтому, если бы мы смогли перейти к безвозмездному донорству, то те деньги, которые сейчас тратятся на оплату, могли идти бы на покупку более качественного тестинга, на хорошие качественные расходные материалы, на популяризацию донорского движения.