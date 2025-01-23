За два дня досрочного голосования на выборах Президента Беларуси явка граждан составила 17,67%
Воспользоваться избирательным правом и проявить свою гражданскую позицию: досрочное голосование на выборах Президента Беларуси проходит активно. Явка по итогам двух дней составила 17,67 %, рассказали в программе Новости «24 часа».
Больше всего проголосовавших – в Брестской области. За ней следуют Витебcкая, Могилевская, Минская, Гомельская области, город Минск и Гродненский регион.
Чтобы не толпиться среди граждан в основной день выборов – решили прийти и проголосовать сейчас.
Сделай дело – гуляй смело. На выборах, чтобы мирное небо было и, чтобы лучше жили. Выбираем каждый своего.
23 января – третий день досрочного голосования. Комиссии работают с 12 до 19 часов без перерыва. По 25 января вправе сделать свой выбор избиратели, которые не смогут прийти на участки в воскресенье. На выборах Президента Беларуси аккредитованы уже более 480 международных наблюдателей. Самая многочисленная – Миссия СНГ. Традиционно в ее составе – парламентарии, руководители ЦИК, дипломаты и сотрудники исполкома СНГ. В эти дни они активно посещают избирательные участки в регионах и Минске, общаются с руководителями избирательных структур, самими избирателями. Запланированы и встречи с представителями других миссий наблюдателей, которые приедут в Беларусь. На ближайшее время анонсировано прибытие в Минск делегации ШОС во главе с генеральным секретарем организации.