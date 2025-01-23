За два дня досрочного голосования на выборах Президента Беларуси явка граждан составила 17,67%

Воспользоваться избирательным правом и проявить свою гражданскую позицию: досрочное голосование на выборах Президента Беларуси проходит активно. Явка по итогам двух дней составила 17,67 %, рассказали в программе Новости «24 часа». Больше всего проголосовавших – в Брестской области. За ней следуют Витебcкая, Могилевская, Минская, Гомельская области, город Минск и Гродненский регион.

Чтобы не толпиться среди граждан в основной день выборов – решили прийти и проголосовать сейчас.