В Беларуси собрано более 75% озимого ячменя

Новости Беларуси. В Беларуси стартует массовая уборка урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас аграрии активно убирают зерновые и крестоцветные культуры.

Уже собрано более 75 % площадей озимого ячменя. Планы несколько нарушила небесная канцелярия. Посевы повредили сильные дожди и шквалистый ветер. Тем не менее, по данным Минсельхозпрода, большая часть урожая в хорошем состоянии. Всего белорусские аграрии планируют убрать 2 миллиона 500 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур с кукурузой на зерно.