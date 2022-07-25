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В Беларуси собрано более 75% озимого ячменя

25 июля 2022 06:19
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Новости Беларуси. В Беларуси стартует массовая уборка урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас аграрии активно убирают зерновые и крестоцветные культуры.  

В Беларуси собрано более 75% озимого ячменя-1

Уже собрано более 75 % площадей озимого ячменя. Планы несколько нарушила небесная канцелярия. Посевы повредили сильные дожди и шквалистый ветер. Тем не менее, по данным Минсельхозпрода, большая часть урожая в хорошем состоянии. Всего белорусские аграрии планируют убрать 2 миллиона 500 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур с кукурузой на зерно.  

В Беларуси собрано более 75% озимого ячменя-4

Из них 2 миллиона 200 тысяч гектаров – колосовые, включая гречиху и просо. Под особым контролем сельхозтехника. В поля выйдут 7 500 комбайнов, из них более 200 только сошли с конвейера.  

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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