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Белорусские вузы начали приём документов. Что важно знать будущему первокурснику?

20 июля 2021 07:55
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Новости Беларуси. Информация для абитуриентов. В Беларуси стартует приемная кампания в вузы. Зачислить планируют почти 55 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские вузы начали приём документов. Что важно знать будущему первокурснику?-1

С 20 июля подать документы можно в любой из 50 высших учебных заведений страны. У поступающих на бюджет есть время по 26 июля, на платную форму – по 9 августа. Внутренние вступительные испытания на некоторые специальности пройдут с 27 июля по 4 августа.

Отслеживать актуальную информацию о поступлении в университеты станет проще. Списки абитуриентов будут обновляться каждые три часа. Узнать о своей позиции среди других поступающих можно будет с шагом в 5 баллов – это в два раза точнее, чем в прошлые годы.

Белорусские вузы начали приём документов. Что важно знать будущему первокурснику?-4

В последний день приема документов информировать потенциальных первокурсников будут на два часа дольше обычного – до 17:00.

# Вступительная кампания # общество # Фотофакт

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