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Совещание с руководителями белорусских дипмиссий за рубежом пройдёт во Дворце Независимости

20 июля 2021 07:38
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Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 20 июля обсудят приоритеты внешней политики Беларуси. На совещание у Президента приглашены главы дипмиссий за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встречу Александр Лукашенко анонсировал еще в апреле.

Президент подчеркнул, что это будет конкретный отчет всех послов о том, что сделано прежде всего в экономике. В той ситуации, которая складывается вокруг Беларуси, речь в том числе о санкционной политике коллективного Запада, стратегия продвижения белорусских интересов требует пересмотра.

Совещание с руководителями белорусских дипмиссий за рубежом пройдёт во Дворце Независимости-1

Напомним, в эти дни дипломаты принимают участие в четырехдневном семинаре для руководителей загранучреждений. Мероприятие ежегодное. Программой предусмотрено и посещение ряда предприятий, где послы ознакомятся с новыми видами продукции.

# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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