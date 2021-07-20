Совещание с руководителями белорусских дипмиссий за рубежом пройдёт во Дворце Независимости

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 20 июля обсудят приоритеты внешней политики Беларуси. На совещание у Президента приглашены главы дипмиссий за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встречу Александр Лукашенко анонсировал еще в апреле.

Президент подчеркнул, что это будет конкретный отчет всех послов о том, что сделано прежде всего в экономике. В той ситуации, которая складывается вокруг Беларуси, речь в том числе о санкционной политике коллективного Запада, стратегия продвижения белорусских интересов требует пересмотра.