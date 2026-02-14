Свыше 240 тыс. бланков ответов зарегистрировано на первом этапе РТ

Более 240 тысяч бланков ответов зарегистрировано на первом этапе репетиционного тестирования в Беларуси. Предварительные итоги подвели в Минске. 100-балльники есть почти по всем предметам. В том числе, много по математике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас завершается второй этап репетиционного тестирования, заключительный пройдет в следующем месяце. Есть и новшества. Так, в бланке ответов вместо серпии и номера паспорта необходимо указывать идентификационный номер. На профильных предметах разрешено использовать только простой однострочный калькулятор. А слабослышащих ребят и инвалидов будут рассаживать не по жеребьевке, а педагоги в центрах проведения экзамена.

Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:

В настоящее время завершается подтверждение всех нормативных правовых актов, которые регламентируют проведение вступительной кампании.

Основные подходы, которые у нас также были успешно применены в прошлые годы, то есть это этапность проведения вступительной кампании, возможность поступления на условиях целевой подготовки по итогам сдачи внутренних испытаний, ребята, которые участвуют в региональных вузовских олимпиадах, то есть все эти подходы сохранены.

Регистрация на основной этап централизованного тестирования пройдет в Беларуси с 9 по 22 апреля, а его результаты абитуриенты смогут узнать с 1 июля. С этого дня начнется выдача сертификатов.