В Беларуси скорректированы подходы к развитию агроэкотуризма: глава государства подписал документ, закрепляющий новые условия работы для владельцев агроэкоусадеб. Ключевое изменение – продление льготного кредитования субъектов агроэкотуризма на бессрочной основе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом прежние лимиты по суммам займов отменены, а сроки кредитных договоров увеличены. Для усадеб, расположенных вдали от крупных городов, вводится специальный сбор вместо налога. Владельцы агроэкоусадеб теперь могут обустраивать до 15 жилых комнат (ранее – до 10) и проводить на своих базах расширенный перечень мероприятий. Агроэкотуризм активно развивается, в частности, в Несвижском районе.

Сергей Калейник, владелец агроусадьбы:

Инициативы в данном направлении по туризму очень правильные, потому что мы просто видим: плюс еще по Несвижу, в принципе, сюда очень много людей приезжает, то есть непосредственно в нашем районе, это я вообще считаю, что правильное направление. У нас уже были гости: Российская Федерация – само собой, Прибалтика была, были из Польши, из ЮАР приезжали.

В Минской области количество агроэкоусадеб продолжает расти – сейчас их насчитывается более 400.