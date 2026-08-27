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В Беларуси скорректированы подходы к развитию агроэкотуризма

27 августа 2026 07:06
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В Беларуси скорректированы подходы к развитию агроэкотуризма: глава государства подписал документ, закрепляющий новые условия работы для владельцев агроэкоусадеб. Ключевое изменение – продление льготного кредитования субъектов агроэкотуризма на бессрочной основе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси скорректированы подходы к развитию агроэкотуризма-2

При этом прежние лимиты по суммам займов отменены, а сроки кредитных договоров увеличены. Для усадеб, расположенных вдали от крупных городов, вводится специальный сбор вместо налога. Владельцы агроэкоусадеб теперь могут обустраивать до 15 жилых комнат (ранее – до 10) и проводить на своих базах расширенный перечень мероприятий. Агроэкотуризм активно развивается, в частности, в Несвижском районе.

В Беларуси скорректированы подходы к развитию агроэкотуризма-4

Сергей Калейник, владелец агроусадьбы:
Инициативы в данном направлении по туризму очень правильные, потому что мы просто видим: плюс еще по Несвижу, в принципе, сюда очень много людей приезжает, то есть непосредственно в нашем районе, это я вообще считаю, что правильное направление. У нас уже были гости: Российская Федерация – само собой, Прибалтика была, были из Польши, из ЮАР приезжали.

В Минской области количество агроэкоусадеб продолжает расти – сейчас их насчитывается более 400.

# Туризм

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