От теории к практике: бойцы СОБР провели занятие со следователями УСК по Минску

Бойцы специального отряда быстрого реагирования провели занятие с личным составом управления Следственного комитета по Минску. Программа включала несколько практических блоков. Сначала следователи подробно изучили устройство беспилотников. Инструкторы показали элементы управления, типовые узлы и способы применения дронов в оперативной работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Далее отрабатывалось обезвреживание вооруженных преступников и проведение следственных действий в условиях повышенного риска. Участники тренировались действовать в ограниченном пространстве, отрабатывать алгоритмы входа, фиксации и сопровождения задержанных. Отдельный блок был посвящен военной медицине. Спецназовцы показали виды жгутов и турникетов, объяснили правила их наложения и порядок действий при тяжелых травмах.

Завершением занятия стал штурм укреплений в условиях, максимально приближенных к боевым. Использовались дым, шумовые эффекты и элементы тактического моделирования. Подобные тренировки, отмечают организаторы, позволяют совершенствовать навыки работы в экстремальной обстановке и повышают готовность к выполнению задач по предназначению. Сотрудничество между СОБР и Следственным комитетом будет продолжено.