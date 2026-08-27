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От теории к практике: бойцы СОБР провели занятие со следователями УСК по Минску

27 августа 2026 06:50
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Бойцы специального отряда быстрого реагирования провели занятие с личным составом управления Следственного комитета по Минску. Программа включала несколько практических блоков. Сначала следователи подробно изучили устройство беспилотников. Инструкторы показали элементы управления, типовые узлы и способы применения дронов в оперативной работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От теории к практике: бойцы СОБР провели занятие со следователями УСК по Минску-2

Далее отрабатывалось обезвреживание вооруженных преступников и проведение следственных действий в условиях повышенного риска. Участники тренировались действовать в ограниченном пространстве, отрабатывать алгоритмы входа, фиксации и сопровождения задержанных. Отдельный блок был посвящен военной медицине. Спецназовцы показали виды жгутов и турникетов, объяснили правила их наложения и порядок действий при тяжелых травмах. 

Завершением занятия стал штурм укреплений в условиях, максимально приближенных к боевым. Использовались дым, шумовые эффекты и элементы тактического моделирования. Подобные тренировки, отмечают организаторы, позволяют совершенствовать навыки работы в экстремальной обстановке и повышают готовность к выполнению задач по предназначению. Сотрудничество между СОБР и Следственным комитетом будет продолжено.

# Следственный комитет Беларуси

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