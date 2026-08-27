В Смиловичах в рамках инвестпроекта освоили выпуск более 70 наименований лекарств

В Минской области в 2026 году планируют реализовать более 90 инвестиционных проектов – это позволит создать около трех тысяч новых рабочих мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важным этапом стало завершение инвестпроекта в Смиловичах: на бывших площадях кожевенного завода построили современное фармацевтическое предприятие. Одна из ключевых задач проекта – выпуск доступных и качественных лекарств. На предприятии впервые запустили технологическую линию полного цикла по производству двухкомпонентных аэрозолей для пациентов с астмой – мощность достигает 8 тысяч ингаляторов в сутки. В портфеле компании уже более 70 наименований препаратов кардиологического, неврологического, офтальмологического и других профилей.

Марина Бесполова, директор фармацевтической компании:

Это наш новый производственный комплекс, где мы планируем в самое ближайшее время освоить по полному циклу выпуск двух лекарственных форм. Это препараты в виде растворов и твердые лекарственные формы: таблетки, капсулы. В ходе реализации инвестиционного проекта, помимо очень серьезных производственных мощностей, у нас еще появилась возможность расширить возможности нашей лаборатории по контролю качества. Это новые площади, новое современное оборудование. В данный момент мы готовимся к аккредитации этой лаборатории для того, чтобы тоже иметь возможность оперативно поставлять и анализировать препараты, получать возможность их реализации в Республике Беларусь.

Сейчас на площадках предприятия готовят к запуску линии по выпуску лекарств в жидких и твердых формах. Производственные мощности смиловичского завода составят свыше миллиона упаковок в год. Общий объем реализованной компанией продукции уже превысил 215 миллионов рублей.