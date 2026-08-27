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В Непале после наводнения пропавшими без вести числятся 466 граждан 28 стран

27 августа 2026 06:51
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Следим за ситуацией в Непале. По последним данным, после наводнения там пропали без вести 579 человек – среди них 466 иностранцев из 28 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Непале после наводнения пропавшими без вести числятся 466 граждан 28 стран-2

Обнаружены тела 162 человек, спасательные работы продолжаются. Напомню, наводнение произошло накануне в северных районах Непала из‑за схода снежно‑каменной лавины на границе с Китаем. Ущерб инфраструктуре оценивается почти в 1 миллиард 300 миллионов долларов. Посольство Беларуси в Индии (а наша дипмиссия аккредитована в Непале) не получало данных о пострадавших белорусах. Дипломаты отслеживают ситуацию.

# Беларусь-Непал

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