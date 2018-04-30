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Китайские журналисты прибыли в Беларусь с пресс-туром

30 апреля 2018 11:52
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Новости Беларуси. В заголовках китайских СМИ в эти дни чаще будет встречаться Беларусь. Журналисты из Поднебесной прибыли в нашу страну с пресс-туром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китайские журналисты прибыли в Беларусь с пресс-туром-1

Это сотрудники газет, информагенств, электронных медиа. Для зарубежных гостей подготовлена большая программа. Журналисты посетят индустриальный парк «Великий камень», Парк высоких технологий, успешные белорусские хозяйства. Побывают также в Беловежской пуще, Брестской крепости и Мирском замке. Для гостей из КНР также проведут экскурсии по предприятиям. Двери откроют ведущие производители молочной и кондитерской продукции.

Китайские журналисты прибыли в Беларусь с пресс-туром-4

Вэй Ян, директор китайского информационного агенства:
Так как текущий год объявлен Годом туризма Беларуси в Китае, поэтому основные ожидания у нас заключаются в том, чтобы лучше узнать вашу культуру, ознакомиться с вашим туристическим потенциалом. Всего мы планируем провести в Беларуси 7 дней. Очень надеемся, что в течение этой недели сделать хорошие фото- и видеоматериалы и поспособствовать распространению информации о культурном и туристическом потенциале Беларуси.

Китайские журналисты прибыли в Беларусь с пресс-туром-7

Представители китайских СМИ также примут участие в открытии 22-й Международной выставки «СМИ в Беларуси». КНР в 2018 году выступает специальным гостем выставки.

# общество # Фотофакт # СМИ Беларуси # Вэй Ян

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