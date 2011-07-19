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В Беларуси руководители за прибыльную работу своих предприятий будут получать годовые бонусы в размере 12 окладов

19 июля 2011 19:11
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В Беларуси изменены подходы к мотивации труда руководителей коммерческих организаций.

Виды поощрения определены постановлением Совмина. В разработке документа учтен мировой опыт.

Так, краткосрочным бонусом в размере одного оклада руководитель может быть отмечен за эффективную работу по итогам квартала, полугодия и 9 месяцев.

Установлено ежемесячное премирование за отличный результат в общем размере до одного оклада включительно. Основной стимулирующий элемент зарплаты руководителей — годовой бонус. Это поощрение в виде12 окладов за успешную, прибыльную работу предприятия.

Постановление — очередной шаг реализации Директивы Президента №4, которая направлена на либерализацию реального сектора экономики, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Петр Грушник, первый заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Повышение с точки зрения того, что коэффициент от 4 до 6 принимается нанимателем самостоятельно, от 6 до 8 — по решению правительства. Раньше это было более жестко: с 3 до 5 — самостоятельно, от 5 до 8 — правительством, но по согласованию с президентом.
Мы даем право самостоятельно принимать нанимателем много решений, связанных с оплатой труда руководителей.

# общество # Зарплаты в Беларуси # Образование # Белоруссия

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