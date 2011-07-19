Опрос. Минчане ответили, что для них значит служба в армии — дань традиции или гражданский долг

Она продлится до 26-го июля. Всего на срочную службу планируется направить около 3 тысяч человек.
Красота в каждый двор. В сегодняшнем опросе мы решили узнать у минчан, как они участвуют благоустройстве.
Девять высоток, детский сад и школу с бассейном построят на территории частного сектора, который частично пойдет под снос.
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