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Опрос. Минчане ответили, что для них значит служба в армии — дань традиции или гражданский долг

19 июля 2011 19:09
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Темой сегодняшнего опроса стала служба в армии. Дань традиции или гражданский долг – узнаем мнение минчан.
# общество # Опрос минчан

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