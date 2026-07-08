В Беларуси резко выросло число несанкционированных доступов к Telegram-аккаунтам. Как сообщили в управлении взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры, если в январе-феврале такие случаи были единичными, то с марта их количество выросло до десятков ежемесячно, а только за одну декаду июня возбуждено 16 уголовных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Генпрокуратуре поясняют схему: злоумышленники используют фишинговые ссылки якобы для обновления аккаунта, проверки данных или участия в опросах. Потерпевших вынуждают ввести номер телефона и код авторизации, после чего преступники получают доступ к аккаунту. И дальше либо рассылают от его имени просьбы перевести деньги, либо требуют выплаты за нераспространение личной переписки.

В Генпрокуратуре предупреждают: несвоевременное обнаружение взлома может привести к полной потере доступа к аккаунту – вплоть до того, что придется его удалить.