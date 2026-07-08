Прямой эфир

Пленарное заседание и подписание документов: III Форум регионов Беларуси и Узбекистана продолжает работу

08 июля 2026 05:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

III Форум регионов Беларуси и Узбекистана продолжает работу. Сегодня, 8 июля, состоится ключевое мероприятие – пленарное заседание, в ходе которого планируется подписание ряда двусторонних документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пленарное заседание и подписание документов: III Форум регионов Беларуси и Узбекистана продолжает работу-2

Минск и Ташкент нацелены на расширение кооперации в широком спектре отраслей – от машиностроения и электроники до сельского хозяйства и туризма. В течение двух дней узбекские партнеры посещали ведущие промышленные предприятия и объекты АПК Беларуси. Такие визиты – основа для предметного диалога: они помогают прорабатывать взаимовыгодные проекты и создавать новые совместные производства.

Новые векторы сотрудничества. Как проходит III Форум регионов Беларуси и Узбекистана?

Пленарное заседание и подписание документов: III Форум регионов Беларуси и Узбекистана продолжает работу-4

Жамшид Ходжаев, заместитель премьер-министра Узбекистана:
С нами приехала большая делегация – более 200 предпринимателей. Приехали три главы регионов и заместители хокимов остальных всех 14 регионов, в том числе этих трех. Благодарю моего коллегу: он осуществил все поручения и передал всем региональным главам, чтобы их встретили и максимально сделали их визиты эффективными. Мы с каждым регионом сделаем большую программу по кооперации и увеличению товарооборота.

По данным за первый квартал 2026 года, товарооборот между странами вырос в полтора раза и достиг 260 миллионов долларов. Стороны последовательно движутся к стратегической цели — выходу на годовой объем взаимной торговли в два миллиарда долларов в ближайшие пять лет.

# Беларусь-Узбекистан

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко проведет переговоры с Президентом Узбекистана
08 июля 2026 05:40

Лукашенко проведет переговоры с Президентом Узбекистана

Кочанова: Беларусь активно участвует во всех мероприятиях по линии ШОС
07 июля 2026 19:07

Кочанова: Беларусь активно участвует во всех мероприятиях по линии ШОС

От рукописей до личных вещей. Посетили единственный в России мемориальный музей Янки Купалы
07 июля 2026 18:36

От рукописей до личных вещей. Посетили единственный в России мемориальный музей Янки Купалы