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Торжественное открытие Дней культуры Узбекистана состоится в Минске

08 июля 2026 06:11
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Рост экономического взаимодействия Минска и Ташкента идет вместе с развитием сотрудничества в гуманитарной сфере. Сегодня, 8 июля, состоится торжественное открытие Дней культуры Узбекистана в Беларуси. В их программе – и показы национальных кинолент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Торжественное открытие Дней культуры Узбекистана состоится в Минске-2

Накануне в кинотеатре «Победа» презентовали психологическую драму «Сын»: в центре сюжета – внутренний конфликт молодого человека, который ищет баланс между личными амбициями и долгом перед родителями. Лента раскрывает, как решения прошлых лет отражаются на судьбе нынешнего поколения.

Торжественное открытие Дней культуры Узбекистана состоится в Минске-4

Олимжон Жалолов, режиссер фильма «Сын»:
Мы привезли фильм рассказывающий о семейных ценностях, и об иерархии в семье. У отца и сына начинается конфликт. Выбор картины обусловлен схожими семейными ценностями.

Сегодня зрителей ждет узбекская комедия «Цветок сумерек». А в фойе Дворца Республики откроется художественная выставка и экспозиция народных ремесел.

# Беларусь-Узбекистан

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