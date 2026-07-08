Торжественное открытие Дней культуры Узбекистана состоится в Минске

Рост экономического взаимодействия Минска и Ташкента идет вместе с развитием сотрудничества в гуманитарной сфере. Сегодня, 8 июля, состоится торжественное открытие Дней культуры Узбекистана в Беларуси. В их программе – и показы национальных кинолент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне в кинотеатре «Победа» презентовали психологическую драму «Сын»: в центре сюжета – внутренний конфликт молодого человека, который ищет баланс между личными амбициями и долгом перед родителями. Лента раскрывает, как решения прошлых лет отражаются на судьбе нынешнего поколения.

Олимжон Жалолов, режиссер фильма «Сын»:

Мы привезли фильм рассказывающий о семейных ценностях, и об иерархии в семье. У отца и сына начинается конфликт. Выбор картины обусловлен схожими семейными ценностями.

Сегодня зрителей ждет узбекская комедия «Цветок сумерек». А в фойе Дворца Республики откроется художественная выставка и экспозиция народных ремесел.