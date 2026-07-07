Как понять, что вам позвонил мошенник? В СК разложили по полочкам

Для них не существует выходных, отпусков и каникул. Они всегда на связи. Вот только связь – преступная. О телефонных мошенниках и о том, как уберечь себя и близких от неприятностей, поговорили с гостем.

Александра Каштанова, ведущая: Как именно работают телефонные мошенники? У каждого в жизни была история, когда звонят якобы из Энергосбыта, из Белпочты или из водоканала, говорят, мы вам поменяем счетчики. Люди, которые готовы и знают, что звонят мошенники, всегда положат трубку. Но есть те, кто продолжает разговор. Как понять, что вам звонит преступник?

Петр Микула, начальник отдела анализа и практики методического обеспечения предварительного расследования управления Следственного комитета по г. Минску:

Повод для этого звонка может быть абсолютно любой. Это может быть как перечисленные вами различного рода коммунальные службы, Это могут быть вообще любого рода услуги. Это могут быть якобы операторы мобильной связи, которые вам предложат изменить тарифный план. Это могут быть замены домофонов, замены счетчиков. Фактически это может быть что угодно.

Никому нельзя по телефону передавать никаких данных, никакой личной информации, не называть ни в коем случае никаких кодов, которые вам приходят в смс-сообщениях. Это универсальный совет относительно любых коммуникаций с любыми органами, организациями, структурами, фирмами, независимо от их сферы деятельности.

Если вам что-то нужно сделать, вы должны сами инициировать этот вопрос. Если вам что-то предлагают, фактически вы, не понимая технических моментов общения, вы не поймете, мошенники или нет, пока не станет слишком поздно.