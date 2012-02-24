В Беларуси решили, какие дома считать ветхими, перед тем, как их снести

В Беларуси количество ветхого жилья будет сокращаться. С 1 сентября пустующий сельский дом будет изъять проще. Такие меры прописаны в Указе Президента.

Дом признают непригодным, если в течении последнего года в нем никто не проживал и старая постройка не восстанавливалась. Местные исполкомы должны найти собственника и сообщить о возможном сносе. Если у хозяев есть планы на деревенский дом, они обязаны документально их подтвердить.

Указом сохранены подходы к прекращению прав собственности на пустующие и ветхие жилые дома исключительно в судебном порядке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.