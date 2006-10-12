В Беларуси разрешена осенняя охота на перелетного гуся

Особых запретов охоты на пернатую дичь в нынешнем году нет. Специалисты выяснили, что через нашу страну не летят птицы из тех стран, где выявлены случаи птичьего гриппа.

Охота на перелетного гуся и куропатку разрешена до последнего воскресенья ноября в светлое время суток. Напомним, согласно правилам в Беларуси строго нормируется охота на зубра, лося, оленя, кабана, косулю, бобра и выдру, а также - на глухаря и тетерева. Охотится на этих птиц разрешено только весной.

И всё же многие охотники и рыболовы отправятся 12 октября не за живой добычей, а на вставку, которая открывается в Национальном центре "Белэкспо". Там сегодня откроется седьмая международная специализированная выставка-ярмарка "Охота и рыболовство. Осень-2006>. Среди её экспонатов - охотничье снаряжение, аксессуары, одежда и амуниция для любителей охоты и рыбной ловли. Особый интерес у специалистов могут вызвать разделы, касающиеся развития гостиничного сервиса для охотников и рыбаков, а также специализированные туры. Внимание посетителей также привлекут коллекции охотничьих трофеев. Выставка продлится до 15 октября.