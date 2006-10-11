В призывной кампании - нововведения

Медицинское освидетельствование призывников решено вернуть в районы, к местам непосредственного призыва.

Во избежание некачественного медицинского освидетельствования принято решение изменить систему призыва, и Министерство обороны сейчас проводит эксперимент. Объектом избрали столичный Первомайский военкомат.

Осенне-зимняя призывная кампания набирает обороты - специалисты в райвоенкоматах ведут работу с будущими новобранцами. После окончания реформирования белорусских Вооруженных Сил цифра как увольняемых в запас, так и тех, кого призывают, почти неизменна. В этот раз почетный титул защитника Отечества получат около 11 тысяч человек. Задача, говорят специалисты, по-прежнему одна - отобрать достойных кандидатов.

Военные комиссары принимают решение на предназначение этих ребят к тому или иному роду войск или виду ВС на основании психолоигического и медицинского здоровья новобранцев, - отметил начальник Главного организационно-мобилизационного Управления Генштаба Вооруженных Сил Беларуси Игорь Глод. Как раз в вопросах медицинского освидетельствования призывников в последние годы возникали проблемы. Случалось, новобранца приходилось отправлять домой, т.к. выявлялись серьезные заболевания.

Отправка в войска начнется 15 января, а Военную Присягу новобранцы примут в середине февраля.