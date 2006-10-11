Подделки невысокого качества, поэтому специалистам не составляет труда их выявить. По этим фактам уже возбуждено более десяти уголовных дел. Государственный технический осмотр для большинства автолюбителей сродни серьезному экзамену. И по привычке многие откладывают его на последние месяцы года. А в декабре на станциях диагностики скапливаются многочасовые очереди.
Впрочем, некоторые автолюбители ищут легкий путь для получения заветной отметки в сертификате, и обращаются за помощью к излишне предприимчивым людям, которые за умеренную плату берутся уладить возникшую проблему. В последнее время в руки сотрудников ГАИ все чаще попадают сертификаты с фальшивыми печатями о прохождении техосмотра. Они обращаются с запросами в унитарное предприятие <Белтехосмотр>, где хранятся все сведения о транспортных средствах проходивших диагностику. По факту подделок возбуждено более десяти уголовных дел.
Специалисты рекомендуют автомобилистам не связываться с мошенниками. Это может обойтись значительно дороже, чем прохождение техосмотра законным способом.