В руки сотрудников ГАИ все чаще попадают фальшивые печати и штампы на сертификатах о прохождении государственного технического осмотра.

Подделки невысокого качества, поэтому специалистам не составляет труда их выявить. По этим фактам уже возбуждено более десяти уголовных дел. Государственный технический осмотр для большинства автолюбителей сродни серьезному экзамену. И по привычке многие откладывают его на последние месяцы года. А в декабре на станциях диагностики скапливаются многочасовые очереди.

Впрочем, некоторые автолюбители ищут легкий путь для получения заветной отметки в сертификате, и обращаются за помощью к излишне предприимчивым людям, которые за умеренную плату берутся уладить возникшую проблему. В последнее время в руки сотрудников ГАИ все чаще попадают сертификаты с фальшивыми печатями о прохождении техосмотра. Они обращаются с запросами в унитарное предприятие <Белтехосмотр>, где хранятся все сведения о транспортных средствах проходивших диагностику. По факту подделок возбуждено более десяти уголовных дел.

Специалисты рекомендуют автомобилистам не связываться с мошенниками. Это может обойтись значительно дороже, чем прохождение техосмотра законным способом.