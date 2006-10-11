ГАИ планирует ввести в действие систему штрафных баллов для водителей

При получении водительского удостоверения каждому автолюбителю будут определены баллы. За нарушение Правил дорожного движения их количество будут снимать.В то же время водителям, участвующим в профилактических мероприятиях по разъяснению правил дорожного движения, баллы будут добавляться. Сейчас предложения подготовлены и проходят процедуру согласования. После этого будет подготовлен и введен в действие соответствующий нормативно-правовой акт.