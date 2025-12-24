Новогодняя сказка! В Вилейке открылась резиденция Деда Мороза

Фотозоны и необычные арт-объекты. В Вилейском районном центре дополнительного образования детей и молодежи открылась резиденция Деда Мороза, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь можно по-настоящему проникнуться новогодней атмосферой. Центральный элемент – аллея из светящихся фигур, символов восточного календаря. Их дополняют резные деревянные арки и яркие инсталляции. А встречают гостей сам главный герой праздника и Снегурочка.

Дорогие друзья, впереди новогодние праздники. Вас ожидают настоящие чудеса и волшебство, осуществление самых заветных желаний и, конечно, начало новой жизни. Главное – в это искренне поверить.

Наталья Рыжевич, директор Вилейского районного центра дополнительного образования детей и молодежи:

Здесь можно посетить новогодние мероприятия, которые мы планируем проводить во время зимних каникул. Можно сфотографироваться с Дедом Морозом, просто погулять, прийти с семьей на нашу территорию в резиденцию Деда Мороза. Ну и пофотографироваться, конечно же.

В резиденции можно написать письмо зимнему волшебнику, принять участие в мастер‑классах. Проект направлен на то, чтобы подарить детям радость и создать праздничное настроение в преддверии Нового года.