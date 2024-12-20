Прямой эфир

В Беларуси растет количество военно-патриотических клубов

20 декабря 2024 07:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Беларуси растет количество военно-патриотических клубов. Только под эгидой МВД их около 160. А это более 5,5 тысячи ребят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси растет количество военно-патриотических клубов-2

Жизнь таких объединений насыщена различными мероприятиями. Воспитанники занимаются по специально подготовленной программе. Осваивают строевую, тактическую, огневую подготовку, знакомятся с военной техникой и навыками поведения в экстремальных ситуациях. 

Девчонок и мальчишек обучают также основам робототехники и управления беспилотниками. Опытом с ними делятся высококвалифицированные специалисты.

В Беларуси растет количество военно-патриотических клубов-4

Антон Санкевич, начальник управления идеологической работы Министерства внутренних дел Беларуси:
Самая главная задача – это воспитание патриота. А патриота может воспитать только сам патриот. Мы показываем нашим детям, нашему подрастающему поколению, в чем же заключается историческая значимость развития нашего государства, в какой стране мы сейчас живем. 

Все это сделано благодаря тому, что на протяжении 30 лет существования института президентства нашим глубоко уважаемым Президентом Александром Григорьевичем Лукашенко сделано очень-очень многое для страны. 

Военно-патриотические клубы также помогают ребятам определиться с выбором профессии, проводится широкая профориентационная работа. Более 80 % воспитанников поступают в ведомственные вузы МВД.

# МВД Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
МИД: внешнеполитический курс Польши может привести к неуправляемой эскалации ситуации в Европе
20 декабря 2024 06:47

МИД: внешнеполитический курс Польши может привести к неуправляемой эскалации ситуации в Европе

Президент поздравил личный состав и ветеранов КГБ с профессиональным праздником
20 декабря 2024 06:38

Президент поздравил личный состав и ветеранов КГБ с профессиональным праздником

США никогда не повлияют на их решение — Лукьянов о визите Лукашенко в ОАЭ
19 декабря 2024 19:04

США никогда не повлияют на их решение — Лукьянов о визите Лукашенко в ОАЭ