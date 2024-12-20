В Беларуси растет количество военно-патриотических клубов. Только под эгидой МВД их около 160. А это более 5,5 тысячи ребят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Девчонок и мальчишек обучают также основам робототехники и управления беспилотниками. Опытом с ними делятся высококвалифицированные специалисты.

Жизнь таких объединений насыщена различными мероприятиями. Воспитанники занимаются по специально подготовленной программе. Осваивают строевую, тактическую, огневую подготовку, знакомятся с военной техникой и навыками поведения в экстремальных ситуациях.

Антон Санкевич, начальник управления идеологической работы Министерства внутренних дел Беларуси:

Самая главная задача – это воспитание патриота. А патриота может воспитать только сам патриот. Мы показываем нашим детям, нашему подрастающему поколению, в чем же заключается историческая значимость развития нашего государства, в какой стране мы сейчас живем.

Все это сделано благодаря тому, что на протяжении 30 лет существования института президентства нашим глубоко уважаемым Президентом Александром Григорьевичем Лукашенко сделано очень-очень многое для страны.

Военно-патриотические клубы также помогают ребятам определиться с выбором профессии, проводится широкая профориентационная работа. Более 80 % воспитанников поступают в ведомственные вузы МВД.