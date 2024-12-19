США никогда не повлияют на их решение — Лукьянов о визите Лукашенко в ОАЭ

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Уверен, что в этих странах как никогда подчеркивается, во-первых, у мусульман в принципе, что такое отец, семья, глава семьи, глава государства. Это вещи, которые выше политики. Это вещи, которые дают железобетонные гарантии договоренностям. И никогда Соединенные Штаты не повлияют на решение ОАЭ, так как это делается с поляками, литовцами и с ними же прибалты, которыми просто там манипулируют. Поэтому и долгосрочные отношения глава государства дальновидно выстраивает именно с теми государствами, которые зарекомендовали себя, а с которыми есть еще серьезнейшее, как часто говорят, химия между руководителями. А понимая, что у Президента небывалый рейтинг и уважение именно в этом регионе, да не только в этом регионе, а в целом в мире, а здесь в особенности, потому что те черты политики, которые проводятся, они очень, наверное, близки с точки зрения порядочности и предсказуемости для партнера этих действий, и поэтому там никогда не возникало вопросов с договоренностями, с их полной реализацией, и то, о чем договорятся руководители, уверен, в ближайшее время будет выполнено. Это залог дальнейшего развития перспектив.