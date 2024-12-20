Президент поздравил личный состав и ветеранов КГБ с профессиональным праздником

Оставаясь на страже мира и безопасности Беларуси, они служат Родине, продолжают славные традиции легендарного ведомства. День сотрудника органов государственной безопасности отмечается 20 декабря в нашей стране. Личный состав и ветеранов КГБ поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

С первых дней создания спецслужбы чекисты находились в авангарде защиты государства, отстаивая его суверенитет и независимость, в борьбе с врагом проявляли исключительную стойкость, решительность и мужество, показывая пример истинного патриотизма.

Сегодня, продолжая славные традиции белорусской спецслужбы, вы сражаетесь на скрытом от глаз людей фронте, в условиях новых гибридных угроз национальной безопасности, беспрецедентных по своему масштабу. Результаты вашей работы способствуют принятию важнейших политических решений, во многом определяя будущее Родины, а значит, и судьбы миллионов граждан.