МИД: внешнеполитический курс Польши может привести к неуправляемой эскалации ситуации в Европе

Внешнеполитический курс Польши может привести к неуправляемой эскалации ситуации в Европе. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, руководитель польской дипломатии недавно озвучил приоритеты своего ведомства в рамках председательства в ЕС, которое будет длиться первую половину следующего года. Там немало о Беларуси: поддерживать и расширять санкции, укреплять границу, привлекать ресурсы для «Щита Восток».

С заявленными приоритетами в белорусском внешнеполитическом ведомстве ознакомились и отметили, что польская элита у власти меняется, но не изменяет своей общеизвестной сущности. Полученные ранее из фондов ЕС на «восстановление страны после советской оккупации» почти 200 миллиардов евро, похоже, уже распределены принятым в Польше способом, и надо искать новые источники обогащения.

«Снова в ход пошло стремление погреть руки за счет европейских налогоплательщиков на теме угрозы с востока», – говорится в заявлении МИД Беларуси.