В Беларуси рассматривают упрощение участия граждан в строительстве жилья

Господдержка при строительстве жилья, реконструкция существующей застройки, в том числе в сельской местности. Совершенствование подходов к обеспечению белорусов собственными квадратными метрами обсудили в Совете министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ряд из них требуют корректировки с учетом возрастающих запросов общества и возможностей экономики.

Как отметил глава правительства, уже принимаются меры по увеличению объемов бюджетного финансирования строительства арендного жилья. Так, предприятия могут построить или приобрести недвижимость для своих работников с помощью господдержки. В будущем будут определены условия выкупа таких квартир. Также в Совмине обсуждался вопрос об упрощении участия граждан в процессе строительства собственного жилья.

Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства Беларуси:

240-й Указ подразумевает долевое участие при строительстве жилья гражданами, которые имеют право на поддержку. То есть они берут кредиты в начале строительства и вынуждены сопровождать эту стройку. Безусловно, люди не всегда довольны и продлением сроков, и допсоглашениями, которые приходится подписывать в процессе строительства. Поэтому нами предложено исключить такой процесс. Человек должен выбрать уже готовую квартиру, получить льготный кредит и за три-четыре месяца фактически въехать в новое жилье.