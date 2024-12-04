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В Беларуси рассматривают упрощение участия граждан в строительстве жилья

04 декабря 2024 17:21
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Господдержка при строительстве жилья, реконструкция существующей застройки, в том числе в сельской местности. Совершенствование подходов к обеспечению белорусов собственными квадратными метрами обсудили в Совете министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ряд из них требуют корректировки с учетом возрастающих запросов общества и возможностей экономики.

В Беларуси рассматривают упрощение участия граждан в строительстве жилья-2

Как отметил глава правительства, уже принимаются меры по увеличению объемов бюджетного финансирования строительства арендного жилья. Так, предприятия могут построить или приобрести недвижимость для своих работников с помощью господдержки. В будущем будут определены условия выкупа таких квартир. Также в Совмине обсуждался вопрос об упрощении участия граждан в процессе строительства собственного жилья.

В Беларуси рассматривают упрощение участия граждан в строительстве жилья-4

Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства Беларуси:
240-й Указ подразумевает долевое участие при строительстве жилья гражданами, которые имеют право на поддержку. То есть они берут кредиты в начале строительства и вынуждены сопровождать эту стройку. Безусловно, люди не всегда довольны и продлением сроков, и допсоглашениями, которые приходится подписывать в процессе строительства. Поэтому нами предложено исключить такой процесс. Человек должен выбрать уже готовую квартиру, получить льготный кредит и за три-четыре месяца фактически въехать в новое жилье.

В Беларуси рассматривают упрощение участия граждан в строительстве жилья-6

В планах также увеличить объемы строительства квартир для детей-сирот, семей с инвалидами, иных льготных категорий. Предусмотрена и реконструкция существующей жилой застройки, в том числе в малых населенных пунктах и сельской местности.

# Руслан Пархамович # Государственная политика в области жилищного строительства

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