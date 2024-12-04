Кризисный психолог поделился методами борьбы с нездоровой тягой к чистоте из своей практики

Почему некоторые из нас до ужаса боятся микробов. Жажда порядка и перфекционизм всегда идут рука об руку. И если одни доводят дело до точки, то другие стремятся все сделать до восклицательного знака. Крайняя степень перфекционизма всегда, к сожалению, граничит с неврозами. Какие психологические триггеры скрываются в людях, которые хотят добиться идеальной кристальной чистоты и стерильности, кто они такие и как живется в современном мире настоящим педантам, об этом поговорим в ток-шоу «Точки над «i».

Виктория Протас, кризисный психолог:

Как минимум, постараться побыть в этом состоянии, когда я не мою руки. И смотреть в окне толерантности клиента – даже когда мы говорим про провокативную психологию. Можно имитировать какие-то движения и посмотреть на его реакцию: облизать пальцы, кушая что-то, или есть при клиенте и смотреть, что он чувствует. Есть интересные методики, но с этим нужно быть аккуратным. Потому что нервная система – это как хрупкая ваза, здесь можно переборщить: клиент выйдет в таком состоянии, что несколько дней будет от этого отходить. Я бы предложила отходить от минимума, что вы можете сделать по минимуму уже сейчас. Напишите список от 1 до 10 и начните с конца: что вас меньше всего тревожит. С этим и работать. И потихоньку подходить к началу списка.