Члены Совета Республики проведут единый день приёма в каждом районе Минска 10 декабря

Члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва 10 декабря 2024 года проведут единый день приема граждан в каждом районе города Минска.
Приемы проведут:
- председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Кочанова Наталья Ивановна – с 10:00 в государственном предприятии «ЖЭУ № 4 Центрального района г. Минска» (просп. Победителей, 83; прием – по предварительной записи);
- заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Хоменко Сергей Николаевич – с 10:00 в коммунальном унитарном предприятии «ЖЭУ № 4 Ленинского района г. Минска» (ул. Янки Лучины, 14);
- председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Алейник Сергей Федорович – с 10:00 в коммунальном унитарном предприятии «ЖЭУ № 3 Партизанского района г. Минска» (ул. Стахановская, 27);
- председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению Заяц Леонид Константинович – с 10:00 в коммунальном унитарном предприятии «ЖЭУ № 1 Октябрьского района г. Минска» (ул. Воронянского, 11/1);
- председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству Русый Михаил Иванович – с 10:00 в государственном предприятии «ЖЭУ № 3 Центрального района г. Минска» (ул. Орловская, 24);
- председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию Сивец Сергей Михайлович – с 10:00 в государственном предприятии «ЖЭУ № 4 Советского района г. Минска» (ул. Леонида Беды, 11/1);
- председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам Татаринович Владислав Викентьевич – с 10:00 в государственном предприятии «ЖЭУ № 4 Московского района г. Минска»(просп. газеты «Звязда», 18);
- заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Жук Дмитрий Александрович – с 10:00 в государственном предприятии «ЖЭУ № 9 Фрунзенского района г. Минска»(ул. Лидская, 22);
- член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию Ильина Марина Александровна – с 10:00 в коммунальном унитарном предприятии «ЖЭУ № 4 Партизанского района г. Минска» (ул. Связистов, 6);
- член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию Кондратович Виктор Александрович – с 10:00 в государственном предприятии «ЖЭУ № 1 Заводского района г. Минска» (ул. Я.Райниса, 9);
- член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Руммо Олег Олегович – с 10:00 в коммунальном унитарном предприятии «ЖЭУ № 6 Первомайского района г. Минска» (ул. Шугаева, 19, корп. 3).