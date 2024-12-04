Как мы сами мешаем организму защищаться от микробов? Ответил врач

Почему некоторые из нас до ужаса боятся микробов. Жажда порядка и перфекционизм всегда идут рука об руку. И если одни доводят дело до точки, то другие стремятся все сделать до восклицательного знака. Крайняя степень перфекционизма всегда, к сожалению, граничит с неврозами. Какие психологические триггеры скрываются в людях, которые хотят добиться идеальной кристальной чистоты и стерильности, кто они такие и как живется в современном мире настоящим педантам, об этом поговорим в ток-шоу «Точки над «i».

Лариса Алешкевич, заведующий отделением пульмонологии ГУЗ «Минский областной клинический госпиталь инвалидов ВОВ им. П.М. Машерова»:

Микробиом – это маленькая жизнь, это совокупность набора каких-то микроорганизмов в какой-то конкретной среде обитания. Есть микробиом младенца, он растет, у взрослого человека – это микробиом взрослого человека, который по совокупности как полноценный организм. Это поддерживает наш баланс и помогает повышать наш иммунный статус. Наши пациенты любят заниматься самолечением, те же антибиотики, излишнее мытье рук. Организм предусмотрен изначально так: в нем есть все защитные силы на коже, на слизистой – то есть предусмотрена защита в том числе. Поэтому когда мы начинаем помогать ему и активно что-то смывать, то мы вымываем естественную среду, нарушаем баланс микробиома.