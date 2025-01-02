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Ночью до –6. Какая погода будет в Беларуси 3 января

02 января 2025 10:24
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В Беларуси 3 января прогнозируется облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью до –6. Какая погода будет в Беларуси 3 января-1

Фото: pixabay

В восточных районах в ночные часы возможны порывы ветра до 15-18 м/с. 

Возможно выпадение кратковременных осадков (дождь, переходящий в мокрый снег), на дорогах гололедица. 
Ветер западный, юго-западный, в некоторых местах порывистый. Температура ночью будет от 0 до -6 градусов, днем – от -3 до +2 градусов.

# Погода

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