Ночью до –6. Какая погода будет в Беларуси 3 января

В Беларуси 3 января прогнозируется облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В восточных районах в ночные часы возможны порывы ветра до 15-18 м/с.

Возможно выпадение кратковременных осадков (дождь, переходящий в мокрый снег), на дорогах гололедица.

Ветер западный, юго-западный, в некоторых местах порывистый. Температура ночью будет от 0 до -6 градусов, днем – от -3 до +2 градусов.