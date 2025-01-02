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Выставка достижений страны «Моя Беларусь» возобновила работу

02 января 2025 10:31
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Выставка достижений страны «Моя Беларусь» возобновила работу после небольшого перерыва, приуроченного к встрече Нового года. Напомним, 2025-ый объявлен Президентом годом благоустройства страны и началом пятилетки качества. Это стало известно из праздничного обращения Александра Лукашенко к белорусам. Как подчеркнул глава государства, целью благоустройства нашей Беларуси станет повышение качества жизни людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка достижений страны «Моя Беларусь» возобновила работу-2

Все, что уже сделано в этом направлении и можно увидеть на выставке, которая демонстрирует лучшие достижения во всех отраслях. Экспозиция «Моя Беларусь» будет работать до февраля включительно с полудня до девяти вечера по вторникам, средам, четвергам и пятницам, и с 11 до 21-го – по субботам и воскресеньям. Вход свободный. Минский международный выставочный центр – объект на карте столицы новый. Добраться к нему можно как на личном, так и общественном транспорте. Автобус номер 26-Д уже в расписании движения «Минсктранса». 

Также до выставочного центра можно доехать от станции «Академия наук» на автобусе 912-Э. С конечной он отправляется каждые 30 минут. 

Выставка достижений страны «Моя Беларусь» возобновила работу-4

Такой же интервал движения на маршруте номер 962-Э. От станции метро «Пушкинская» в пути к пункту назначения автобус делает лишь несколько остановок. У Минского международного выставочного центра огромная бесплатная парковка. На личном транспорте доехать до него можно со съезда с внутреннего кольца МКАД на улицу Павлины Меделки. Это 47-ой километр Минской кольцевой.

# Выставка

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