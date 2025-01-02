Выставка достижений страны «Моя Беларусь» возобновила работу после небольшого перерыва, приуроченного к встрече Нового года. Напомним, 2025-ый объявлен Президентом годом благоустройства страны и началом пятилетки качества. Это стало известно из праздничного обращения Александра Лукашенко к белорусам. Как подчеркнул глава государства, целью благоустройства нашей Беларуси станет повышение качества жизни людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все, что уже сделано в этом направлении и можно увидеть на выставке, которая демонстрирует лучшие достижения во всех отраслях. Экспозиция «Моя Беларусь» будет работать до февраля включительно с полудня до девяти вечера по вторникам, средам, четвергам и пятницам, и с 11 до 21-го – по субботам и воскресеньям. Вход свободный. Минский международный выставочный центр – объект на карте столицы новый. Добраться к нему можно как на личном, так и общественном транспорте. Автобус номер 26-Д уже в расписании движения «Минсктранса».

Также до выставочного центра можно доехать от станции «Академия наук» на автобусе 912-Э. С конечной он отправляется каждые 30 минут.