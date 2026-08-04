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Кусочек Версаля в Ботаническом саду! Рассказываем об экспозиции «Французский сад»

04 августа 2026 11:25
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. 

В Ботаническом саду премьера. Здесь появился изысканный кусочек Версаля, словно вы попали в гости к Людовику XVI. Французские нотки и эстетика в каждой детали. 
Прекрасная идея принадлежит ландшафтному архитектору Галине Валицкой. Захотелось совершить путешествие в прошлое и показать приемы садово-паркового искусства. Над новой локацией трудились осени прошлого года.

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Кусочек Версаля в Ботаническом саду! Рассказываем об экспозиции «Французский сад» -2

Галина Валицкая, ландшафтный архитектор Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
XVIII век – назывались французские сады, то есть геометрическая планировка, использование легких павильонов, скульптуры, декоративных скамеек, разных архитектурных форм, растений. Мы уже здесь посадили гортензии, которые быстро набирают рост. 

Подробности в видео

# Центральный ботанический сад Минска # Центральный ботанический сад НАН Беларуси

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