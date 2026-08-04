Кусочек Версаля в Ботаническом саду! Рассказываем об экспозиции «Французский сад»

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

В Ботаническом саду премьера. Здесь появился изысканный кусочек Версаля, словно вы попали в гости к Людовику XVI. Французские нотки и эстетика в каждой детали.

Прекрасная идея принадлежит ландшафтному архитектору Галине Валицкой. Захотелось совершить путешествие в прошлое и показать приемы садово-паркового искусства. Над новой локацией трудились осени прошлого года.