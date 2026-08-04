В Беларуси работают около 800 приемозаготовительных пунктов для покупки урожая у населения

В Беларуси продолжается активный сезон закупок сельскохозяйственной и дикорастущей продукции у населения. По всей стране открылись почти 800 приемозаготовительных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такая кооперация выгодна всем: сельчане и дачники получают хороший заработок за свой труд, а перерабатывающие предприятия – качественное сырье. В этом сезоне белорусы реализовали около 320 тонн земляники, 90 тонн черники, почти 3 тысячи тонн огурцов. В ближайшие месяцы Белкоопсоюз планирует купить у населения 65 тысяч тонн яблок, 15 тысяч картофеля, а также 30 тысяч тонн других овощей.

Оксана Скиндер, заместитель председателя правления Белкоопсоюза:

Заготовку ведут, организуют информацию, предлагают населению – это свыше 2,6 тысяч магазинов, а также автомагазины, которые обслуживают каждый населенный пункт нашей страны. Поэтому я могу смело сказать, что любой житель нашей страны имеет возможность сдать излишки выращенной сельскохозяйственной продукции, особенно продукции растениеводства. Какие основные ошибки они совершают? Это, конечно же, качество продукции и товарный вид, правила съема продукции, сортовой состав. Когда тот же дачник может предлагать томаты разного цвета одной партии.