Темпы превышают прошлогодние! Узнали, как проходит уборочная кампания в Минской области

Минская область уверенно сохраняет лидерство в уборочной кампании. На полях работает свыше 3100 механизаторов и есть и передовики, рассказали в программе Центральный регион. Ключевая задача каждого сельхозпредприятия – убрать урожай в срок, высушить и заложить качественный материал на хранение. Техника исправна, зерносушильные комплексы полностью загружены.

Первые лучи солнца, запах ароматной свежести в воздухе. Над золотистыми полями вновь раздается монотонный гул техники. Комбайны выходят на маршрут. Несмотря на то, что погода диктует свой график, время не ждет. Каждый погожий час здесь ценят по-настоящему. Работают слаженно. Темпы уборочной в 2026 году превышают прошлогодние во всех регионах. Настоящее испытание на прочность и выдержку. Несколько культур достигли зрелости практически одновременно, озимый ячмень, следом рапс и рожь. Сельхозпредприятие «Стародорожское» первое в районе подключилось к летней эстраде. Урожайность радует, перспективы неплохие. Труженики намолотили рекордные 1100 тонн ячменя.