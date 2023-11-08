В Беларуси проводится акция, приуроченная к Международному дню энергосбережения

Энергосбережение – одно из приоритетных направлений укрепления экономической безопасности государства. Организатор мероприятия Департамент по энергоэффективности ставит перед собой цель повысить осведомленность населения о ценности эффективного использования энергоресурсов, возможных способах и методах их экономии, в том числе в повседневной жизни, в быту. Это должно стать важным этапом в улучшении благосостояния каждого человека и экономического роста страны в целом.