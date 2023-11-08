В Беларуси проводится акция, приуроченная к Международному дню энергосбережения

Новости Беларуси. «Беларусь – энергоэффективная страна». Республиканская информационно-образовательная акция под таким названием начинается сегодня, 8 ноября. Инициатива посвящена предстоящему Международному дню энергосбережения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Энергосбережение – одно из приоритетных направлений укрепления экономической безопасности государства. Организатор мероприятия Департамент по энергоэффективности ставит перед собой цель повысить осведомленность населения о ценности эффективного использования энергоресурсов, возможных способах и методах их экономии, в том числе в повседневной жизни, в быту. Это должно стать важным этапом в улучшении благосостояния каждого человека и экономического роста страны в целом.