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В Беларуси проводится акция, приуроченная к Международному дню энергосбережения

08 ноября 2023 07:41
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Новости Беларуси. «Беларусь – энергоэффективная страна». Республиканская информационно-образовательная акция под таким названием начинается сегодня, 8 ноября. Инициатива посвящена предстоящему Международному дню энергосбережения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси проводится акция, приуроченная к Международному дню энергосбережения-1

Энергосбережение – одно из приоритетных направлений укрепления экономической безопасности государства. Организатор мероприятия Департамент по энергоэффективности ставит перед собой цель повысить осведомленность населения о ценности эффективного использования энергоресурсов, возможных способах и методах их экономии, в том числе в повседневной жизни, в быту. Это должно стать важным этапом в улучшении благосостояния каждого человека и экономического роста страны в целом.

# Экология # общество # Фотофакт

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