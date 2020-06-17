В Беларуси проведено почти 780 тысяч тестов на коронавирус

Новости Беларуси. К данным Минздрава по ситуации с коронавирусом в Беларуси. По информации на 17 июня выздоровели и выписаны из больниц 32 тысячи 735 пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продолжается серьезная работа по выявлению новых случаев заболевания. С момента вспышки COVID-19 в стране проведено почти 780 тысяч исследований. С положительным результатом зарегистрированы 56 тысяч 32 человека.

За весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 324 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.