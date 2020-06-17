Прямой эфир

В Беларуси проведено почти 780 тысяч тестов на коронавирус

17 июня 2020 12:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. К данным Минздрава по ситуации с коронавирусом в Беларуси. По информации на 17 июня выздоровели и выписаны из больниц 32 тысячи 735 пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Беларуси пациенты с коронавирусом смогут бесплатно получать лекарства

В Беларуси проведено почти 780 тысяч тестов на коронавирус -1

Продолжается серьезная работа по выявлению новых случаев заболевания. С момента вспышки COVID-19 в стране проведено почти 780 тысяч исследований. С положительным результатом зарегистрированы 56 тысяч 32 человека.

За весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 324 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские учёные показали аппарат, который может предотвратить аварийные ситуации в домах
17 июня 2020 11:47

Белорусские учёные показали аппарат, который может предотвратить аварийные ситуации в домах

Вместо 12 положенных соток оказалось 8. Сергей Сивец провёл прямую телефонную линию
17 июня 2020 11:32

Вместо 12 положенных соток оказалось 8. Сергей Сивец провёл прямую телефонную линию

В Беларуси пациенты с коронавирусом смогут бесплатно получать лекарства
17 июня 2020 10:36

В Беларуси пациенты с коронавирусом смогут бесплатно получать лекарства