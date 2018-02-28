За гонки на квадроциклах по полям можно получить штраф до 370 рублей

Новости Беларуси. Штраф до 370 рублей. Правоохранители Минщины предупредили любителей гонок на квадроциклах об ответственности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Те, кто выбирает площадкой для маневров сельскохозяйственные угодья, рискует серьезно «раскошелиться». Выезды на поля перечеркивают работу аграриев и портят урожай.

«Запрещено передвижение по дорогам общего пользования». ГАИ о правилах езды на мотовездеходах

За участками, где могут кататься на квадроциклах, пристально следят. Для этого привлекают и дополнительную технику – дроны, и дополнительные силы – военных. Недавний совместный рейд позволил выявить недобросовестных водителей, которые понесли наказание, а их технику отправили на штрафстоянку.