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За гонки на квадроциклах по полям можно получить штраф до 370 рублей

28 февраля 2018 15:58
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Новости Беларуси. Штраф до 370 рублей. Правоохранители Минщины предупредили любителей гонок на квадроциклах об ответственности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

За гонки на квадроциклах по полям можно получить штраф до 370 рублей-1

  

Те, кто выбирает площадкой для маневров сельскохозяйственные угодья, рискует серьезно «раскошелиться». Выезды на поля перечеркивают работу аграриев и портят урожай.  

За гонки на квадроциклах по полям можно получить штраф до 370 рублей-4

  

«Запрещено передвижение по дорогам общего пользования». ГАИ о правилах езды на мотовездеходах  

За участками, где могут кататься на квадроциклах, пристально следят. Для этого привлекают и дополнительную технику – дроны, и дополнительные силы – военных. Недавний совместный рейд позволил выявить недобросовестных водителей, которые понесли наказание, а их технику отправили на штрафстоянку.  

# общество # Фотофакт # Правила дорожного движения # Николай Короткевич

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