В Беларуси прошла репетиция ЦЭ – выпускники поделились эмоциями

8 февраля в Беларуси прошла репетиция централизованного экзамена для 11-классников. В тесте приняли участие более 56 тысяч школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отличная возможность за несколько месяцев до реального испытания проверить собственные силы. Для этих целей по всей стране были открыты более 140 пунктов приема экзамена. Как и в 2024 году, самый популярный предмет – русский язык. Далее в рейтинге – математика и биология. Как прошла генеральная репетиция экзамена – в материале Арины Верховской.

Позади – месяцы подготовки и десятки решенных тестов. Но учащиеся 11-х классов не перестают обсуждать теорему Пифагора, правила русского языка и неправильные глаголы. Это хоть и репетиция централизованного экзамена, но волнение у ребят все равно присутствует. Для многих это внутренний зачет, который поможет определить слабые места в потоке знаний перед финальным рывком.

Уже полгода готовлюсь, успехи вполне хорошие. Я нацелена сдать историю Беларуси на очень хороший результат.

Больше волнительно, а не сложно. Просто кажется, что все меньше и меньше времени остается, переживаешь, что не доучишь что-то, не успеешь.

Покорить небо Григорий мечтает с детства. В 2025 году парень планирует поступать в Академию авиации на пилота. Учеба в профильном классе дала ему первые знания о профессии, но, чтобы осуществить мечту, необходимо блестяще сдать выпускные экзамены. На репетиции ЦЭ он проверяет знания по русскому языку.

Григорий Орлов, учащийся гимназии № 10 Минска имени дважды Героя Советского Союза П.Я. Головачева:

Ну, есть мечта, хочется, и поэтому мотивация есть работать, и стараюсь. Русский, математика, английский. Из них английский – самое сложное для меня. Мне бы, если проходной балл, то у меня 85 минимум по каждому, но я хочу 95+, в принципе, по всем. Испытания проходили в 144 пунктах приема по всей стране. Школьников по нужному адресу доставляли организованно. Поддержать учащихся и помочь им справиться с волнением приехали классные руководители, которые также переживали не меньше старшеклассников.