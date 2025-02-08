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Белорусы в год используют до 58 тысяч тонн растительного масла – узнали о производстве рапсового

08 февраля 2025 17:00
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Черное золото полей – в каждой капле! Один из крупнейших в Беларуси переработчиков маслосемян рапса запустил новую линию по розливу. Производительность выросла в 2 раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня спрос на рапсовое масло на внешних рынках значительно превышает внутренний. На отечественном рынке на него приходится порядка 10 % от общего объема потребления. Специалисты убеждены: несправедливо. 

Подробности – в материале Кристины Протосовицкой.

Белорусы в год используют до 58 тысяч тонн растительного масла – узнали о производстве рапсового-2

Силоса наполнены до верху черным золотом полей. Маслосемена рапса поэтапно свозят со всей страны и доставляют на производственную площадку – в год до 400 тысяч тонн. Процесс отжима закрытый, несколько этапов очистки – и вот уже золотые капли рапсового масла разливают по бутылкам. Новую линию розлива создали с нуля – от здания до оборудования, производительность которого выросла в разы.

Белорусы в год используют до 58 тысяч тонн растительного масла – узнали о производстве рапсового-4

Александра Жук, начальник участка розлива предприятия «Агропродукт»:
Новая линия, по сравнению со старой, позволяет нам разливать в 2, а то и в 2,5 раза больше масла в сутки. Также эта линия, как вы можете наблюдать, более автоматизированная. Почти на каждом участке уже не задействован человек. Человек наблюдает за работой оборудования.

Белорусы в год используют до 58 тысяч тонн растительного масла – узнали о производстве рапсового-6

Если рапсовый шрот остается на внутреннем рынке для отечественного животноводства, а продукт очистки лецитин используют кондитерские фабрики для эластичности шоколада, то львиная доля самого рапсового масла поставляется за пределы Беларуси.

Белорусы в год используют до 58 тысяч тонн растительного масла – узнали о производстве рапсового-8

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Пока белорусы входят во вкус, во всем мире растет спрос на рапсовое масло. До 80 % отправляется за рубеж. Здесь этикетки на иврите – значит, этот продукт попробуют в Израиле.

И такие условия диктует отечественный рынок. Белорусы в год используют до 58 тысяч тонн растительных масел. В топе – подсолнечное – до 70 %, 15 % занимает оливковое. А на рапсовое приходится лишь 10 %. Белорусские предприятия уже сегодня могут закрыть треть масляной потребности страны. Но дело в пищевых привычках.

Белорусы в год используют до 58 тысяч тонн растительного масла – узнали о производстве рапсового-10

Андрей Писарик, заместитель директора предприятия «Агропродукт»:
Если говорить о цене – дорогое это масло или нет? Оно находится в диапазоне дешевле, чем подсолнечное. По некоторым маркам оно примерно как подсолнечное масло. Говорить о дороговизне продукта не приходится. Если говорить о полезности, рапсовое масло занимает золотую середину. Оливковое – эталон, лучшее, а рапсовое – это второй продукт. По своему составу жирных кислот, которые туда входят, оно максимально приближается к оливковому маслу. 

Подробности в видео.

# Экспорт # Кристина Протосовицкая # Предприятия Беларуси

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