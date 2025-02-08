Белорусы в год используют до 58 тысяч тонн растительного масла – узнали о производстве рапсового

Черное золото полей – в каждой капле! Один из крупнейших в Беларуси переработчиков маслосемян рапса запустил новую линию по розливу. Производительность выросла в 2 раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня спрос на рапсовое масло на внешних рынках значительно превышает внутренний. На отечественном рынке на него приходится порядка 10 % от общего объема потребления. Специалисты убеждены: несправедливо. Подробности – в материале Кристины Протосовицкой.

Силоса наполнены до верху черным золотом полей. Маслосемена рапса поэтапно свозят со всей страны и доставляют на производственную площадку – в год до 400 тысяч тонн. Процесс отжима закрытый, несколько этапов очистки – и вот уже золотые капли рапсового масла разливают по бутылкам. Новую линию розлива создали с нуля – от здания до оборудования, производительность которого выросла в разы.

Александра Жук, начальник участка розлива предприятия «Агропродукт»:

Новая линия, по сравнению со старой, позволяет нам разливать в 2, а то и в 2,5 раза больше масла в сутки. Также эта линия, как вы можете наблюдать, более автоматизированная. Почти на каждом участке уже не задействован человек. Человек наблюдает за работой оборудования.

Если рапсовый шрот остается на внутреннем рынке для отечественного животноводства, а продукт очистки лецитин используют кондитерские фабрики для эластичности шоколада, то львиная доля самого рапсового масла поставляется за пределы Беларуси.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Пока белорусы входят во вкус, во всем мире растет спрос на рапсовое масло. До 80 % отправляется за рубеж. Здесь этикетки на иврите – значит, этот продукт попробуют в Израиле. И такие условия диктует отечественный рынок. Белорусы в год используют до 58 тысяч тонн растительных масел. В топе – подсолнечное – до 70 %, 15 % занимает оливковое. А на рапсовое приходится лишь 10 %. Белорусские предприятия уже сегодня могут закрыть треть масляной потребности страны. Но дело в пищевых привычках.