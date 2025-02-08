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Инновационные лекарства – в НПЦ «ХимФармСинтез» ведётся разработка уникальных препаратов

08 февраля 2025 17:07
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В Беларуси эффективно выстроена система онкологической помощи пациентам. Она во многом уникальна, и к опыту ее работы проявляют большой интерес за рубежом. Внедряются новые технологии и подходы, поэтому значительно увеличивается процент выживаемости и сохраняется качество жизни пациентов. Один их эффективных методов борьбы с онкозаболеваниями – противоопухолевые препараты. Среди тех, кто внес большой вклад в развитие этой сферы – начальник НПЦ «ХимФармСинтез», заместитель директора по научной и инновационной работе Института биоорганической химии НАН Елена Калиниченко. По результатам деятельности ей присвоили звание «Ученый года НАН Беларуси – 2024».

Тему продолжит Диана Головач.

Инновационные лекарства – в НПЦ «ХимФармСинтез» ведётся разработка уникальных препаратов-2

За плечами Елены Калиниченко – более полувека в области разработки противоопухолевых препаратов. Доктор наук стояла у истоков создания первых отечественных лекарств от рака. Вызовом для ученых стало количество новых случаев онкозаболеваний, лечить было нечем. Современной науке предстояло найти решение этого вопроса.

Инновационные лекарства – в НПЦ «ХимФармСинтез» ведётся разработка уникальных препаратов-4

Елена Калиниченко, начальник НПЦ «ХимФармСинтез» Института биоорганической химии НАН Беларуси:
Перед тем, как организовали НПЦ «ХимФармСинтез», у нас в портфеле было только два препарата. Это препараты нуклеотидной природы, это тоже таргетные препараты, но они препараты первого поколения. А дальше уже пошли препараты, так называемые НИБы.

На данный момент в научно-производственном центре ведутся разработки четырех инновационных препаратов. Эти лекарства предназначены для лечения рака молочной железы, почек, печени, легких и лейкоза на различных стадиях. Основное преимущество новых препаратов заключается в их способности более направленно воздействовать на опухоль в организме. Чтобы получить регистрацию, лекарство должно пройти длинный и сложный путь. Все начинается с дизайна химической схемы синтеза субстанции. Далее – разработка лабораторной технологии, затем масштабирование, а параллельно – контроль качества входного сырья и продукции, изучение стабильности и многое другое. И если все этапы проходят успешно – можно начинать производство в промышленных масштабах.

Инновационные лекарства – в НПЦ «ХимФармСинтез» ведётся разработка уникальных препаратов-6

Диана Головач, корреспондент:
Сейчас мы находимся в реакторном зале. Здесь начинаются первые стадии химического синтеза, того самого активного компонента, который будет бороться с болезнью.

Это один из самых важных этапов производства. Здесь из маленьких компонентов собирают одну молекулу активного вещества. И в дальнейшем ее используют для создания лекарств. Предприятие – уникальное в Беларуси. Только здесь налажен полный цикл производства медпрепаратов.

Инновационные лекарства – в НПЦ «ХимФармСинтез» ведётся разработка уникальных препаратов-8

Валентин Остапчук, заведующий сектором активных фармацевтических ингредиентов НПЦ «ХимФармСинтез» Института биоорганической химии НАН Беларуси:
Сами производим активный препарат, сами понимаем его чистоту и качество. Сами можем его при необходимости почистить. В дальнейшем – это создание добавочной стоимости.

На предприятии разрабатывают и собственные аналитические методики, которые позволяют оценить качество препарата.

Подробности в видео.

# Диана Головач # Елена Калиниченко # Медицина

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