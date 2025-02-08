Инновационные лекарства – в НПЦ «ХимФармСинтез» ведётся разработка уникальных препаратов

В Беларуси эффективно выстроена система онкологической помощи пациентам. Она во многом уникальна, и к опыту ее работы проявляют большой интерес за рубежом. Внедряются новые технологии и подходы, поэтому значительно увеличивается процент выживаемости и сохраняется качество жизни пациентов. Один их эффективных методов борьбы с онкозаболеваниями – противоопухолевые препараты. Среди тех, кто внес большой вклад в развитие этой сферы – начальник НПЦ «ХимФармСинтез», заместитель директора по научной и инновационной работе Института биоорганической химии НАН Елена Калиниченко. По результатам деятельности ей присвоили звание «Ученый года НАН Беларуси – 2024». Тему продолжит Диана Головач.

За плечами Елены Калиниченко – более полувека в области разработки противоопухолевых препаратов. Доктор наук стояла у истоков создания первых отечественных лекарств от рака. Вызовом для ученых стало количество новых случаев онкозаболеваний, лечить было нечем. Современной науке предстояло найти решение этого вопроса.

Елена Калиниченко, начальник НПЦ «ХимФармСинтез» Института биоорганической химии НАН Беларуси:

Перед тем, как организовали НПЦ «ХимФармСинтез», у нас в портфеле было только два препарата. Это препараты нуклеотидной природы, это тоже таргетные препараты, но они препараты первого поколения. А дальше уже пошли препараты, так называемые НИБы. На данный момент в научно-производственном центре ведутся разработки четырех инновационных препаратов. Эти лекарства предназначены для лечения рака молочной железы, почек, печени, легких и лейкоза на различных стадиях. Основное преимущество новых препаратов заключается в их способности более направленно воздействовать на опухоль в организме. Чтобы получить регистрацию, лекарство должно пройти длинный и сложный путь. Все начинается с дизайна химической схемы синтеза субстанции. Далее – разработка лабораторной технологии, затем масштабирование, а параллельно – контроль качества входного сырья и продукции, изучение стабильности и многое другое. И если все этапы проходят успешно – можно начинать производство в промышленных масштабах.

Диана Головач, корреспондент:

Сейчас мы находимся в реакторном зале. Здесь начинаются первые стадии химического синтеза, того самого активного компонента, который будет бороться с болезнью. Это один из самых важных этапов производства. Здесь из маленьких компонентов собирают одну молекулу активного вещества. И в дальнейшем ее используют для создания лекарств. Предприятие – уникальное в Беларуси. Только здесь налажен полный цикл производства медпрепаратов.