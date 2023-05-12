В Беларуси проходят учебные сборы по территориальной обороне

По 2 июня в Гомеле, Мозырском районе и Ленинском районе столицы отработают комплекс мероприятий по формированию территориальных войск, а также их подготовке к выполнению задач.

Анатолий Перепичь, подполковник запаса:

Сложное время. Надо понимать все правильно. Люди понимают, уже говорили с ними. Все с удовольствием пойдут. И идут уже. Я думаю, что то время, которое мы проведем в батальоне, во-первых, слаженность проведем, выполним то, что нам скажут по изучению программы боевого слаживания. Для некоторых территориальная оборона будет новым делом. Думаю, это не проблема.