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В Беларуси проходят учебные сборы по территориальной обороне

12 мая 2023 08:48
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Новости Беларуси. Согласно плану подготовки Вооруженных Сил, в Беларуси проходят учебные сборы по территориальной обороне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси проходят учебные сборы по территориальной обороне-1

По 2 июня в Гомеле, Мозырском районе и Ленинском районе столицы отработают комплекс мероприятий по формированию территориальных войск, а также их подготовке к выполнению задач.  

В Беларуси проходят учебные сборы по территориальной обороне-4

Анатолий Перепичь, подполковник запаса:  
Сложное время. Надо понимать все правильно. Люди понимают, уже говорили с ними. Все с удовольствием пойдут. И идут уже. Я думаю, что то время, которое мы проведем в батальоне, во-первых, слаженность проведем, выполним то, что нам скажут по изучению программы боевого слаживания. Для некоторых территориальная оборона будет новым делом. Думаю, это не проблема.  

В Беларуси проходят учебные сборы по территориальной обороне-7

Сергей Барисевич, военный комиссар Ленинского района Минска:  
В ходе сбора будет проведено достаточно много мероприятий, такие как охрана, оборона объектов территориальной обороны, выполнение мероприятий по поддержанию военного положения в Ленинском районе Минска.  

Завершающим этапом сборов станет командно-штабное учение. Их руководителями назначены зампреды Гомельского облисполкома и Минского горисполкома. Участникам маневров предстоит отработать охрану стратегических объектов социальной инфраструктуры.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Сергей Барисевич # Фотофакт

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