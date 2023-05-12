Новости Беларуси. Согласно плану подготовки Вооруженных Сил, в Беларуси проходят учебные сборы по территориальной обороне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Согласно плану подготовки Вооруженных Сил, в Беларуси проходят учебные сборы по территориальной обороне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По 2 июня в Гомеле, Мозырском районе и Ленинском районе столицы отработают комплекс мероприятий по формированию территориальных войск, а также их подготовке к выполнению задач.
Анатолий Перепичь, подполковник запаса:
Сложное время. Надо понимать все правильно. Люди понимают, уже говорили с ними. Все с удовольствием пойдут. И идут уже. Я думаю, что то время, которое мы проведем в батальоне, во-первых, слаженность проведем, выполним то, что нам скажут по изучению программы боевого слаживания. Для некоторых территориальная оборона будет новым делом. Думаю, это не проблема.
Сергей Барисевич, военный комиссар Ленинского района Минска:
В ходе сбора будет проведено достаточно много мероприятий, такие как охрана, оборона объектов территориальной обороны, выполнение мероприятий по поддержанию военного положения в Ленинском районе Минска.
Завершающим этапом сборов станет командно-штабное учение. Их руководителями назначены зампреды Гомельского облисполкома и Минского горисполкома. Участникам маневров предстоит отработать охрану стратегических объектов социальной инфраструктуры.