Новости Беларуси. Беларусь ратифицировала соглашение с Россией в военно-технической сфере. Соответствующий закон подписал глава государства. 12 мая документ официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа военно-технического сотрудничества между союзными странами предусматривает реализацию ряда проектов. Речь в том числе идет о совместной работе по созданию новых и модернизации уже существующих образцов вооружения и военной техники, а также продукции двойного назначения. Стороны планируют организацию производств образцов вооружений, военной техники и их комплектующих. Кроме того, программой предусмотрены взаимные поставки продукции военного назначения в интересах силовых структур двух стран.