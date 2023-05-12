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Беларусь ратифицировала соглашение с Россией в военно-технической сфере

12 мая 2023 08:46
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Новости Беларуси. Беларусь ратифицировала соглашение с Россией в военно-технической сфере. Соответствующий закон подписал глава государства. 12 мая документ официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Беларусь ратифицировала соглашение с Россией в военно-технической сфере-1

Программа военно-технического сотрудничества между союзными странами предусматривает реализацию ряда проектов. Речь в том числе идет о совместной работе по созданию новых и модернизации уже существующих образцов вооружения и военной техники, а также продукции двойного назначения. Стороны планируют организацию производств образцов вооружений, военной техники и их комплектующих. Кроме того, программой предусмотрены взаимные поставки продукции военного назначения в интересах силовых структур двух стран.  

# Союзное государство # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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