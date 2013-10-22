В Беларуси появятся дома со свободной планировкой

Новости Беларуси. Жилье с гибкой планировкой появится в Беларуси. Наружные стены в таких домах будут панельными, а внутри – сборные каркасы. Несущими в здании останутся только колонны, всё остальное, за исключением санузлов, лестничных площадок и лифта, можно проектировать по своему усмотрению. Если жильцам покажется, что перегородки поставлены неудобно, их легко переместить: к примеру, из трехкомнатной сделать двухкомнатную квартиру.

Первый такой дом возведут в Могилеве. Затем здания с гибкой планировкой построят и в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Зизов, главный инженер государственного предприятия «Институт жилища – НИПТИС им. Атаева С.С.»:

Изюминка в том, что плиты опираются только на наружные стены и точечно на вертикальные колонны. Абсолютно плоское перекрытие, абсолютно свободная планировка как для жилых комнат, для жилых помещений, так и можно административное помещение на первом этаже устраивать.