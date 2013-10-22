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В Беларуси появятся дома со свободной планировкой

22 октября 2013 21:01
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Новости Беларуси. Жилье с гибкой планировкой появится в Беларуси. Наружные стены в таких домах будут панельными, а внутри – сборные каркасы. Несущими в здании останутся только колонны, всё остальное, за исключением санузлов, лестничных площадок и лифта, можно проектировать по своему усмотрению. Если жильцам покажется, что перегородки поставлены неудобно, их легко переместить: к примеру, из трехкомнатной сделать двухкомнатную квартиру. 
 
Первый такой дом возведут в Могилеве. Затем здания с гибкой планировкой построят и в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
Виталий Зизов, главный инженер государственного предприятия «Институт жилища – НИПТИС им. Атаева С.С.»:
Изюминка в том, что плиты опираются только на наружные стены и точечно на вертикальные колонны. Абсолютно плоское перекрытие, абсолютно свободная планировка как для жилых комнат, для жилых помещений, так и можно административное помещение на первом этаже устраивать.

 

# общество # Государственная политика в области жилищного строительства # Виталий Зизов # ГП «Институт жилища – НИПТИС им. Атаева С.С.»

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