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В Беларуси проходит профилактическое мероприятие по контролю за перевозками пассажиров

20 августа 2025 07:06
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Чтобы поездка была безопасной. По 22 августа в Беларуси проходит профилактическое мероприятие по контролю за перевозками пассажиров автомобилями-такси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси проходит профилактическое мероприятие по контролю за перевозками пассажиров-2

Только с начала лета с участием такси произошло почти три десятка ДТП, в которых пострадали три человека. По всей стране ГАИ совместно с транспортной инспекцией и налоговыми органами проводит масштабные рейды.

В Беларуси проходит профилактическое мероприятие по контролю за перевозками пассажиров-4

Анна Банадык, представитель главного управления ГАИ МВД Беларуси:
Наряды ДПС возьмут на контроль соблюдение водителями автомобилей-такси условий безопасной перевозки, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Совместно с представителями Транспортной инспекции Минтранса и налоговых органов будут организованы рейдовые мероприятия, направленные на выявление нелегальных перевозчиков.

В случае выявления нарушений, связанных с порядком допуска водителей и неисправного транспорта к перевозке пассажиров, к руководителям организации будут применены меры административного воздействия. ГАИ напоминает о повышенной ответственности перевозчиков за жизнь и здоровье пассажиров, необходимости строгого соблюдения всеми участниками дорожного движения установленных правил.

Дополнительно будет усилен контроль за деятельностью иностранных водителей, которые работают в сфере пассажирских перевозок.

# ГАИ # Такси Минска

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