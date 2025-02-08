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В Беларуси проходит призыв военнослужащих запаса в ходе проверки ВС Беларуси

08 февраля 2025 13:36
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В Беларуси осуществляется призыв военнослужащих запаса в ходе проверки Вооруженных сил Беларуси. О ее проведении было объявлено на нынешней неделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Беларуси проходит призыв военнослужащих запаса в ходе проверки ВС Беларуси-2

Как подчеркивают в Министерстве обороны, обстановка обязывает держать руку на пульсе, а порох сухим. Главная задача – быть готовыми при необходимости обеспечить защиту суверенитета и территориальной целостности Беларуси. Как известно, для этого все способы хороши. Сейчас городские и районные военкоматы проводят прием военнослужащих запаса.

В Беларуси проходит призыв военнослужащих запаса в ходе проверки ВС Беларуси-4

Александр Крилястенко, военнослужащий запаса:
Необходимо постоянно поддерживать опыт, повышать свою квалификацию. Кау в гражданских специальностях, так и в военных.

В Беларуси проходит призыв военнослужащих запаса в ходе проверки ВС Беларуси-6

Александр Шальпук, начальник 4-го управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
Военнообязанные прибывают на пункты сбора военного комиссариата, где проверяются документы, осуществляется их сбор и отправка в воинские части. Отрадно видеть, что военнообязанные, которые прибывают на данный пункт сбора, с удовольствием идут в Вооруженные силы и принимают участие в сборовых мероприятиях. Это говорит о том, что наше население переживает за судьбу страны и нашу национальную безопасность. Это очень отрадно и приятно видеть.

Военнообязанные на сборах будут учиться работать с новой техникой и восстанавливать старые навыки.

# Александр Шальпук # Вооруженные силы Республики Беларусь

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