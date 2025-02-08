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12 тыс. деревьев и 100 тыс. кустарников – «Минскзеленстрой» работает над благоустройством столицы

08 февраля 2025 12:57
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Тысячи деревьев, миллионы цветов, новые парки, обновленные аллеи и зоны отдыха. 2025 год объявлен Годом благоустройства. Сотрудники «Минскзеленстроя» уже вовсю работают над тем, чтобы город стал еще уютнее и красивее. И совсем скоро столица засияет новыми красками.

12 тыс. деревьев и 100 тыс. кустарников – «Минскзеленстрой» работает над благоустройством столицы-2

Екатерина Короткина, заместитель генерального директора по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
Предприятиями системы «Минскзеленстрой» в 2024 году были разработаны альбомы по цветочному оформлению городской территории 2025 года. Также были созданы альбомы дополнительного озеленения как городской территории, так и территории вдоль Минской кольцевой автомобильной дороги. Мы планируем высадить около 12 тысяч деревьев и около 100 тысяч кустарников. Конечно же, на основании весенних наблюдений мы составим еще альбомы по озеленению.

12 тыс. деревьев и 100 тыс. кустарников – «Минскзеленстрой» работает над благоустройством столицы-4

Тренд сезона – цветочные ящики с виолой. Вдоль проспекта Победителей на улице Притыцкого на разделенных полосах создадут яркие композиции из живых цветов, которые будут радовать не только пешеходов, но и автомобилистов.

12 тыс. деревьев и 100 тыс. кустарников – «Минскзеленстрой» работает над благоустройством столицы-6

Екатерина Короткина:
Также мы планируем, в соответствии с альбомами, высадить в этом году где-то 1 млн 400 тыс. однолетних цветочных растений, где-то 100 тысяч многолетних цветочных растений. У нас появятся по всему городу розарии. В этом году мы планируем высадить около 50 тысяч роз как в грунт, так и в малые архитектурные формы. Появятся у нас ящики с однолетними ампельными растениями на всех магистральных улицах города Минска.

Подробности в видео.

# Год благоустройства # Екатерина Короткина

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