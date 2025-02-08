Иванец: мы изменили инструкцию проведения ЦЭ в части запрета фотосъемки не только в аудитории, но и в пункте проведения

В Беларуси прошел репетиционный централизованный экзамен. На него зарегистрировались более 56 тысяч учащихся 11-ых классов, но пришли не все. 908 человек отсутствовали по уважительной причине. Трех ребят удалили из аудиторий за нарушение правил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испытания проходили в 144 пунктах приема по всей стране. Школьников по нужному адресу доставили организованно. В сельской местности для этого было задействовано около 800 автобусов. Проверить знания будущие выпускники могли по 15 предметам. Как и в прошлом году в топ-3 вошли русский язык, математика и биология. У 11-классников была возможность ознакомиться с правилами проведения централизованного экзамена в незнакомом учреждении образования, проверить сложность тестов. Ну а проводя подобную репетицию система образования отрабатывает весь механизм его организации: от регистрации до получения результатов.

Сегодня писала английский. Мне было достаточно легко, но я ожидала, что задания будут сложнее. Надеюсь, что будет как можно больше баллов.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Требования к проведению репетиции централизованного экзамена идентичны требованиям к проведению ЦЭ. Это точно такой же строгий контроль наличия документа, удостоверяющего личность, прибытие в пункт проведения централизованного экзамена за 30 минут, чтобы создать максимально комфортные условия, это жеребьевка ребят для распределения по аудиториям. В этом году мы несколько изменили инструкцию проведения централизованного экзамена, которая распространится и на централизованное тестирование, в части запрета аудио-, видео- и фотосъемки не только в аудитории, где проводится централизованный экзамен, но и в целом в пункте проведения централизованного экзамена.



Результаты репетиционного экзамена станут известны в течении 20 дней. Ознакомиться с ними учащиеся смогут в личном кабинете на сайте республиканского института контроля знаний. Там же можно будет увидеть копию своей работы, найти ошибки и разобраться в решении заданий.